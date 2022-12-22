عضو «خارجية الشيوخ»: مصر استعادت مكانتها بأفريقيا وسد «جوليوس نيريري» هدية لتنزانيا

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الدور المصري داخل القارة الأفريقية مهم، لاسيما في ظل تراكم الخبرات المصرية في مجالات متعددة، تساعد في جهود التنمية التي تحرص مصر على تقديمها لدول القارة السمراء.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

وأضافت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن بدء عملية الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، على نهر روفيجي، بتنزانيا، الذي تم بأياد شركات وخبرة مصرية، سيساهم في تحولات محورية تتعلق بانطلاق عمليات التنمية المستدامة في حياة الشعب التنزاني.

مجلس الشيوخ

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري»، سيساهم فى فتح مجالات كثيرة للتنمية في المشروعات الزراعية، كما سيحقق أفاق شراكة مصرية تنزانية في مجالات الزراعة ونقل الطاقة الكهربائية، بما ينعكس على الشعبين التنزاني والمصري.

وأكدت أنه يستهدف خطط تنمية القارة حتى عام 2063، مشددة على أن الدور الذي تلعبه مصر حاليا، يعزز استعادتها لمكانتها بين دول القارة.

كانت سامية حسن رئيسة تنزانيا، وجهت الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع سد جوليوس نيريري.