ضبط شخصين بتهمة طباعة عملات مزورة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية– 2 هاتف محمول»، وذلك حال توقفهما بالسيارة ملك وقيادة أحدهما بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة بدر، وقيام شخصين آخرين بالفرار هاربين بسيارة أخرى حال مشاهدتهما للقوات، وعُثر على كيس بلاستيك سقط من السيارة الهاربة، وبفحصه عثر بداخله على مبلغ مالي «عملات أجنبية مقلدة».

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

ماذا قال المتهمين؟

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بسابقة تعرفهما بأحد الأشخاص، إذ أوهمهما بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بسعر أقل من المتداول بالسوق السوداء.

وفي سبيل ذلك اتفقا على استبدال مبلغ مالي عملات محلية، بمبلغ بأخرى أجنبية، وقيامهما بالتقابل مع المتهمان الهاربان جاري ضبطهما، وقاما بتسليمهما المبلغ المُشار إليه وحال انتظارهما المبلغ المالي من العملات الأجنبية، فوجئوا بالقوات وفرا سالفي الذكر، وما تبين من أن العملات الأجنبية المضبوطة مقلدة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.