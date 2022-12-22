إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي

وقعت إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تحقيق التعاون المثمر والبناء الذي يسهم في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، تساهم في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للثروة الحيوانية، كذلك التطبيق العملي للمشروعات البحثية، فضلاً على تبادل الخبرات العلمية، للارتقاء بمنظومة العمل البحثي لكلا الجانبين.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تبادل الخبرات العلمية، ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة، لتحقيق التعاون العلمي في شتى المجالات.

وألقى اللواء طبيب بيطري أحمد محمد الشاذلي مدير إدارة الخدمات البيطرية، كلمة أشار خلالها، إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة الخدمات البيطرية، للارتقاء بمنظومة العمل البحثي، لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية في ذلك التخصص، مؤكدا أن إتباع أحدث المعايير والأسس العلمية، بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف توفير المناخ الملائم لتحسين جودة الثروة الحيوانية.

فيما أعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مختلف البحوث المتاحة لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري، التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية، بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية، وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.