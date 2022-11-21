«الخدمات البيطرية»: حملة لتحصين 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ الحملة البيطرية الثالثة، التي انطلقت السبت الماضي، في جميع المحافظات، تستهدف تحصين أكبر عدد من الحيوانات؛ لتكوين أجسام مناعية بمستويات عالية قبل بداية موسم الحمى القلاعية، إذ إنّ الحملة تستهدف تحصين 4 ملايين رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام.

لجان ثابتة ومتحركة لحصول المربين على اللقاحات للحيوانات

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن الحملة تشمل نقاطا متحركة وأخرى ثابتة للأطباء البيطريين، إذ يتم الإعلان عنها بالقرى وبأماكن تمركزها، مشددًا على ضرورة أن يتواصل المربي مع أقرب وحدة بيطرية لتحصين الحيوانات، أو التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الخط الساخن 19561.

لقاحات ضد الفيروسات المتحورة والوافدة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنّ التحصينات تم صنعها من الفيروسات التي تم تجنبيها هذا العام 2022، حيث تم استخدام هذه اللقاحات بالحملة القومية الثانية التي تم إجرائها في يوليو الماضي، وهو ما نتج عنه نجاح الهيئة في احتواء هذه الفيروسات المتحورة والوافدة.