«الخدمات البيطرية»: نحتاج لتطعيم أكبر قدر من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الوزارة أطلقت حملتها القومية الخميس الماضي، من أجل تطعيم المواشي ضد الحمى القلاعية، حيث جرى حتى الآن تطعيم 341 ألف جرعة، «ضروري أننا ننبه على أهمية تلك التطعيمات، لأن فيه تحور في المرض، ومحتاجين نعمل أكبر تغطية لرؤوس الماشية».

محمود: وحدة «الرصد» تستقبل بلاغات المواطنين

أضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تجر ما يسمى «الرصد»، وتستقبل الوزارة بلاغات المواطنين ضد المواشي المريضة، ومع حضور الكثير من البلاغات بوجود إصابات، تم أخذ عينات من الحيوانات المصابة وتم نقلها للمعمل.

محمود: المعمل يشخص ويتتبع ويحلل

واستطرد: «المعمل بيعمل تشخيص وتتبع جيني وتحليل وراثي، ولقى أن المرض فيه نسبة تحور كبيرة تصل لـ8%، لأن فيروس الحمي القلاعية من الفيروسات سريعة الانتشار وعالي الوبائية ولديه القدرة على التحور، ولما لقينا النسبة ارتفعت اختبرنا اللقاحات المستخدمة للحماية، وتم إرسالها لمعامل تقييم اللقاحات».

وأوضح أنه بناءً على التحاليل، جرى إرسال المعزولات إلى معهد وزارة المزراعة، لإنتاج اللقاحات البيطرية، وإحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج لقاحات تقضي على هذا المرض، وبالفعل لم يتم البدء بإطلاق الحملة إلا بعد الحصول على هذا اللقاح الجديد.

وتابع: «بناشد الناس بضرورة التحصن علشان نحتوى الحمي القلاعية، وفيه لجان وتواصل مع كافة أجهزة الدولة للتوعية والتنبية على الناس بأن الحملة بدأت يوم 14، وفيه سيارات بتجوب المحافظات للتنوية على الحملة».