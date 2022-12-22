مواعيد عرض مسرحية «كازينو بديعة» ليلة رأس السنة

قبل بدء العام الجديد بأيام قليلة، تستعد الفنانة سمية الخشاب لعرض مسرحيتها الجديدة، والتي تحمل اسم «كازينو بديعة»، إذ يبدأ عرضها نهاية شهر ديسمبر الجاري.

مواعيد عرض مسرحية كازينو بديعة

كشفت الشركة المنتجة لمسرحية «كازينو بديعة»، أن موعد عرضها يبدأ في الفترة من يوم 29 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، وكذلك بداية من شهر يناير خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح الماركيه كايرو فيستيفال سيتي في القاهرة الجديدة.

أسعار تذاكر مسرحية كازينو بديعة

ويتساءل الجمهور عن أسعار تذاكر المسرحية، التي قُسمت إلى 6 فئات، بين 200، و350، و500، و600، و750 و1000 جنيه، حيث جرى فتح الباب الحجز حاليًا.

أبطال مسرحية «كازينو بديعة»

العرض المسرحي «كازينو بديعة»، من كتابة أحمد الإبياري و إخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.

تنتمي إلى المسرح الكوميدي الاستعراضي، وتُلقي الضوء على كازينو بديعة، وما كان يحدث في المجتمع المصري خلال تلك الفترة.