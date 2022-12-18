إدوارد يروج لمسرحية كازينو بديعة: تجربة جديدة ومختلفة

روَّج الفنان إدوارد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، للعرض المسرحي كازينو بديعة.

ونشر إدوارد البوستر الدعائي للعرض المسرحي وعلق عليه قائلا: انتظروني في مسرحية كازينو بديعة وتجربة جديدة ومختلفة على المسرح مع نخبة كبيرة من النجوم، المسرحية استعراضية غنائية وكوميدية كمان إن شاء الله تعجبكم، العرض الأول يوم 29 ديسمبر على مسرح الماركيه في كايرو فيستڤال سيتي.

مسرحية كازينو بديعة

مسرحية كازينو بديعة، بطولة سمية الخشاب، إدوارد، أحمد فتحي، طارق الإبياري، إنجي وجدان، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، وعلاء زينهم، من إخراج طارق الإبياري، تأليف أحمد الإبياري، أشعار وأغاني لـ أبو السعود الإبياري، استعراضات عاطف عوض، موسيقى هيثم الخميسي، وديكور حازم شبل.

ويدور العرض المسرحي في إطار استعراضي كوميدي حول الحياة في زمن بديعة ماصبني وما كان يدور داخل الكازينو الخاص بها.

وتم طرح تذاكر العرض المسرحي على 6 فئات، بين 200، و350، و500، و600، و750 و1000 جنيه.