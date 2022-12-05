انطلاق مسرحية «كازينو بديعة» 25 ديسمبر الجاري

يواصل فريق عمل مسرحية «كازينو بديعة» المستوحاة من قصة بديعة مصابني، البروفات النهائية، تمهيدًا لانطلاقها اعتبارًا من يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد نحو 7 شهور من التحضيرات والاستعدادات، إذ تُمثل عودة جديدة للمسرح الاستعراضي الكوميدي.

تعرف على أبطال مسرحية كازينو بديعة

مسرحية كازينو بديعة، بطولة سمية الخشاب، إدوارد، أحمد فتحي، طارق الإبياري، إنجي وجدان، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، وعلاء زينهم، من إخراج طارق الإبياري، تأليف أحمد الإبياري، استعراضات عاطف عوض، موسيقى هيثم الخميسي، وديكور حازم شبل.

علاء مرسي يُشارك في مسرحية سيدتي الجميلة

وفي سياق متصل، يُشارك الفنان علاء مرسي، في مسرحية «سيدتي الجميلة» في نسخته المعاصرة، والتي تنطلق اعتبارًا من الغد، وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري، على مسرح «بكر الشدي - البوليفارد الرياض»، ضمن فاعليات موسم الرياض في نسخته الثالثة.

ويجمع العرض المسرحي في بطولته عددا من الفنانين أمام أحمد السقا، منهم ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، علاء مرسي، ليلى عز العرب، ومحسن منصور، إشراف على النص أيمن بهجت قمر.