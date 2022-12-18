انطلاق أول عروض مسرحية «كازينو بديعة» 29 ديسمبر

كشف المؤلف أحمد الإبياري، عن انطلاق أول العروض المسرحية لـ«كازينو بديعة»، بطولة سمية الخشاب، على مسرح الماركيه بالقاهرة الجديدة، حيث ستنطلق اعتبارًا من يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري.

مسرحية كازينو بديعة، بطولة سمية الخشاب، إدوارد، أحمد فتحي، طارق الإبياري، إنجي وجدان، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، وعلاء زينهم، من إخراج طارق الإبياري، تأليف أحمد الإبياري، أشعار وأغاني لـ أبو السعود الإبياري، استعراضات عاطف عوض، موسيقى هيثم الخميسي، وديكور حازم شبل.

مسرحية كازينو بديعة، تنتمي إلى المسرح الكوميدي الاستعراضي، وتُلقي الضوء على كازينو بديعة وما كان يحدث في المجتمع المصري خلال تلك الفترة.

أسعار مسرحية كازينو بديعة

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية «كازينو بديعة» التي قُسمت إلى 6 فئات، بين 200، و350، و500، و600، و750 و1000 جنيه، حيث جرى فتح الباب الحجز حاليًا.

إدوارد يُشارك روبي في حضرة العمدة

وفي سياق آخر، يُشارك إدوارد في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل حضرة العمدة، الذي انطلق تصويره قبل أيام، وهو من بطولة روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.