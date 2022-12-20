أحمد فتحي يروج لمسرحيته الجديدة كازينو بديعة: تجربة جديدة ومختلفة

حرص الفنان أحمد فتحي على الترويج لمسرحيته الجديدة «كايزنو بديعة» التي يشارك فيها بجانب عدد كبير من الفنانين وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

وشارك الفنان أحمد فتحي صورة بوستر مسرحية كازينو بديعة عبر صفحته وعلق عليها قائلا «انتظروني في مسرحية كازينو بديعة وتجربة جديدة ومختلفة على المسرح مع نخبة كبيرة من النجوم المسرحية استعراضية غنائية وكوميدية كمان إن شاء الله تعجبكم».

مسرحية كازينو بديعة

يذكر أن مسرحية كازينو بديعة يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم سمية الخشاب وإدوارد وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعلاء مرسي وإيمي طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.

ويواصل أحمد فتحي خلال هذه الفترة تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة والذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هشام ماجد ومي كساب وشيكو ومحمد ثروت وميرنا جميل وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج معتز التوني.