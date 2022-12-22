دكتور في الفلسفة مرشح لجائزة أفضل معلم بالعالم: «المصري يقدر»

دائما ما كان المعلم المصري مربي لأجيال سواء داخل بلده أو خارجها، وهناك من الأمثال أعداد لا تحصى، لعل آخرها الدكتور ربيع عبدالوهاب، المؤهل للمرحلة الثانية لأفضل معلم في مسابقة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يشارك في العديد من الجنسيات المختلفة، مقتربًا لتحقيق إنجاز جديد باسم معلمي مصر.

الملهم في قصة الدكتور «ربيع» أنه العام الماضي فاز بنفس الجائزة، وحصد المركز الأول فيها، ولكن على مستوى مصر، أما هذا العام تختلف المسابقة كثيرًا لدخوله المنافسة كأفضل معلم على مستوى العالم، ما يكشف تفاصيله في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

منافسة دولية

معايير الجائزة الآن تختلف كثيرًا، بحسب الدكتور ربيع، معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي الرسمية للغات ببنها، إذ ترشح العام الحالي على مستوى العالم وسط منافسة مع 12 دولة أخرى من بينها دول أوروبية «فنلندا، النمسا والسويد»، والذين يعتبروا من أعلى الدول تصنيفًا في التعليم على مستوى العالم.

بدأت الجائزة هذا العام على مرحلتين، الأولى اختيار أفضل المشاركات لعلمين من كل دولة، ثم تكريمهم في المرحلة الأولى، لتأتي المرحلة الثانية باختيار المتميزين من الـ11 دولة المشاركة في المسابقة؛ لعمل منافسة خاصة بين هذه المجموعة التي تشهد دول عربية وأوروبية.

ووصل الدكتور ربيع إلى المرحلة الثانية والأخيرة في مسابقة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة عام، وتنتهي في أكتوبر 2023، بحسب ما أوضح المعلم المصري، لافتا إلى أن الفوز في المسابقة يجرى من خلال 5 معايير مختلفة، ومن خلالها تقيم أوراق المعلم، وعمل مقابلة إلكترونية معه عبر «زووم» أمام لجنة دولية.

معايير اختيار الفائز

ومن بين المعايير التي يجرى من خلالها اختيار أفضل معلم على مستوى العالم، عمل مقابلة مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمشرفين والإداريين الذين يتعامل معهم المعلم المرشح للفوز بالجائزة؛ لمناقشتهم في مبادراته وبرامجه التي يتفاعل معهم من خلالها، ويبدأ بعد ذلك التقييم الدولي.

شعور بالفخر يتملك الدكتور ربيع لتواجده في المراكز الأولى في مسابقة أفضل معلم للعام التالي على التوالي، خاصة بعد فوزه بالجائزة العام الماضي، وتأهله الآن إلى المنافسة العالمية، معبرًا: «بحمد ربنا لأن ده شيء فيه شرف ويؤكد قدرة المعلم المصري على المنافسة العالمية والدولية، وأنه قادر على تحقيق التفوق والتميز بمزيد من الإعداد والتدريب والتأهيل».

وحصل ربيع عبد الوهاب على دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية جامعة بنها، وكذلك ماجستير أصول التربية، فضلا عن أكثر من 30 دورة تدريبية داخل مصر وخارجها، من بينها دورة «المدرب المحترف، ريادة الأعمال، تصميم المشروعات»، وأخرى في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتفكير الإبداعي، كما حقق العديد من الجوائز على نطاق مصر وخارجها.