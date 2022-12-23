نواب يقترحون التوسع في الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد: يجلب عملة صعبة

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري في زيارة للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات القومية والوقوف على أوضاع قطاعي الزراعة والري بها.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة عدد من المقترحات بشأن التنمية الزراعية في الوادي الجديد، وقال النائب مجدى ملك خلال الزيارة، إن شركة الريف المصري لم تتمكن من تحقيق المستهدف في زراعة الأراضي المخصصة لها، مقترحا تخصيص 2 مليون فدان من المشروع للمحاصيل الاستراتيجية، لتشجيع الاستثمار على أن يتم تصدير جزء من هذه المحاصيل لتوفير العملة الصعبة وكذلك توفير الغذاء.

وتساءل النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن مدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في التوسع الزراعي بالوادي الجديد، للاستفادة من كافة الجهود والموارد في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجههاالبلاد حاليا لاسيما في مجال الغذاء.

استثمارات في مجال الزراعة

وأشار البنا إلي أن هناك رجال أعمال يمكنهم الدخول في مجال الاستثمار الزراعي، وهو الأمر الذى ناقشته لجنة الزراعة من قبل بهدف توفير المحاصيل الاستراتيجية.

التعاون يحقق المصلحة العامة

وأكد خلال الزيارة أن هذا التعاون يضمن زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير العملة الصعبة التى كانت تنفقها البلاد في استيراد محاصيل استراتيجية مثل الذرة الصفراء، متابعا أن التعاون سيكون محققا للمصلحة العامة حيث يتضمن الالتزام بشراء نسبة كافية من المحصول لتوزيعه محليا بديلا للمحصول المستورد وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة.

أيده النائب هشام الحصري، رأي النائب مجدي ملك، مشيرا إلى أن التحديات الأخيرة كشفت عن أهمية الحاجة لهذه الأفكار التىتوفر العملة الصعبة.

محافظ الوادي الجديد يرحب بالفكرة

ومن جانبه رحب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالفكرة قائلا: أنا لا أملك إلا الأرض والشمس، ومستعدون لعقد أى تعاقدات جادة على الفور، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق ووجه بذلك.

وطالب النائب عادل يونس حماد، بالتوسع أيضًا في تخصيص جزء من الأراضي بالوادي للمزارعين والمستثمرين الصغار بمساحات 50 فدانًا.

وتساءل النائب عادل عامر، عن دور البحث العلمى في قطاع الزراعة بالوادى الجديد كما تساءل عن حجم التصدير من الزراعات بالمحافظة، داعيا عقد بروتوكول تعاون مع بين محافظة القليوبية ومحافظة الوادى الجديد في قطاع الزراعة.

وبدوره دعا النائب إبراهيم الديب، للاهتمام بمشروع تعليم فنى زراعى، لينتج كوادر زراعية مؤهلة لاسيما في مجال الزراعات المتخصصة، وان يكون هناك مراحل متقدمة في هذا المشروع منها كلية زراعة مطورة ليكون لدينا كفاءاتزراعية يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة منها.

وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى، مشيرا إلي تجربة ألمانيا في الاهتمام بالتعليم الفنى، قائلا، بالفعل ينقصن العامل الزراعي المدرب.

ودعا النائب أسامة فتحى، عضو لجنة الزراعة إلى ضرورة عقد بروتوكولات بين محافظة الوادي الجديد واى محافظةبدون ظهير صحراوى مثل القليوبية، ليتم تخصيص جزء من أراضى الوادى لصالح القليوبية تتولي زراعتهاواستثمارها.

وأكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة أهمية تسهيل الاستثمار الزراعى والتنمية في الوادى الجديد.

وعقب المحافظ بأن هذه الفكرة قامت المحافظة بالفعل بتطبيقها مع ثلاث محافظات وأنه لامانع منها بهدف جذب السكانمن الوادى الضيق إلي الوادى.

وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محافظة الوادى الجديد تعد من المحافظاتالواعدة، حيث تمثل مساحتها نحو 40% من مساحة مصر، وتعد أمل ومستقبل مصر في الزراعة والاستثمارالزراعى، لما نراه من مشروعات بها.

وأضاف الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات الزراعة والرى في الوادى الجديد، لاسيما مشكلة الرى المتمثلة فيأهمية تقنين استخدام الآبار الجوفية لتحقيق التنمية المستدامة، والمشكلة الثانية هى سوسة النخيل.

وأكد الحصري دعم اللجنة للفلاح في كل مكان، مستعرضا جهود اللجنة في حل مشكلة تغطية مصرف السيل في أسوانبتكلفته ٣٦٥ مليون جنيه، بالإضافة إلي جهود اللجنة في رفع أسعار توريد المحاصيل مثل ماتم مؤخرا في محصول قصب السكر.

ويضم الوفد البرلماني الذى يزور الوادى الجديد، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادلصلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحي، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.