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محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

كتب:

هدير محمود
01:26 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
محافظة الوادي الجديد وزيارة النواب

محافظة الوادي الجديد وزيارة النواب

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، وفد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام صلاح رئيس اللجنة، في مستهل زيارتهم للمحافظة لتفقد المشروعات الزراعية وبحث سبل التنسيق والتعاون للنهوض بقطاعي الزراعة والري بنطاق المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

نواب: مجمع المصالح الحكومية نفذ في وقت قياسي 

ووفقاً للبيان الإعلامي الصادر عن محافظة الوادي الجديد، تفقد الوفد البرلماني الموقف الإنشائي بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، المقرر افتتاحه بداية العام المقبل 2023، كأول مجمع من نوعه على مستوى الجمهورية يتم ربطه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأشاد أعضاء اللجنة بحجم الإنجاز المتحقق في نسب التنفيذ والريادة بتنفيذ المجمع بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

حديقة 30 يونيو

وأوضح البيان، أن الوفد قام بزيارة حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، وقام رئيس اللجنة بغرس نخلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة.

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