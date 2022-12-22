البنك الأهلي يخفض حدود سحب الدولار للمرة الثانية خلال 3 أشهر

أعلن البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، تخفيض حدود سحب الدولار من البطاقات المصدر لها للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وأضاف في بيان له على موقعه الرسمي، أنَّ التعديلات الجديدة على عمليات السحب النقدي والمشتريات من البطاقات عند استعمالها خارج مصر، وذلك لتدبير العملة الصعبة.

على من يسري القرار؟

وأشار إلى أنَّ قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية ساري على بطاقات الخصم المباشر والائتمان، للمشتريات.

يشار إلى تزامن قرار خفض حدود السح مع قرار إضافي بزيادة نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بعد أن كانت 3%، بالإضافة إلى نسبة أخرى تصل لـ 3% من إجمالي قيمة السحب مقابل استخدام الـ ATM، و30 جنيها رسوم السحب.