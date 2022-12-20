للمقيمين في الخارج.. اعرف حدود السحب النقدي الدولاري من البنوك

أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، اعتبارا من أمس، مع تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

وأخطرت بنوك، التجاري الدولي CIB، الأهلي QNB HSBC ودبي الإمارات الوطني، العملاء، عبر رسائل قصيرة SMS وعبر البريد الإلكتروني، بشأن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.

حماية أرصدة البنوك من النقد الأجنبي

قبل القرار، كانت البنوك العاملة في السوق المحلية، تتيح للعملاء حال تواجدهم خارج مصر، استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري في عمليات الشراء والسحب بعملة الدولة الموجودين بها، وفق نظام «سويفت» العالمي، قبل أن تقيّد السحب وتخفّض حدوده، في مسعى لحماية أرصدتها من النقد الأجنبي، بعد تلاحظ عمليات سحب كبيرة من الخارج.

ترشيد سحب العملة

وفي وقت سابق، قال الخبير المصرفي، ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنّ قرار البنوك بوضع حدود للسحب من الخارج، يستهدف منع المضاربة في الدولار، في ظل الظروف الراهنة.

خطوة لضرب السوق السوداء

أضاف «فهمي» لـ«الوطن»، أنّ قرار البنوك يأتي بهدف ترشيد العملة الأجنبية التي يتم سحبها باستخدام بطاقات حدها الائتماني مرتفع، لأن البعض لجأ إلى استخدام الكريدت كارد في الخارج لسحب الدولار والمتاجرة به في السوق السوداء للتربح.

وفيما يلي، حدود السحب النقدي الجديدة للعملات الأجنبية في البنوك:

حدود السحب في البنك التجاري الدولي

حدود السحب في بنك قطر الأهلي الوطني

حدود السحب في بنك HSBC

حدود السحب في بنك دبي الإمارات الوطني

- كارت ستاندرد: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 5 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار، وحد السحب الشهري لا يتجاوز 500 دولار.

- كارت تيتانيوم: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 7.5 ألف دولار إلى 5 آلاف دولار، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز 500 دولار.

- كارت بلاتينيوم: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 12.5 ألف دولار إلى 7.5 ألف دولار، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز ألف دولار.

- كارت وورلد سويتش: خفض الحد الأقصى للمشتريات شهريا من 25 ألف دولار إلى 12.5 ألف دولار، وحدود السحب الشهري لا يتجاوز 2000 دولار.