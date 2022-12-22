عمرو مصطفى يطرح أغنية «دايرة» كاملة (فيديو)

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنيته الجديدة «دايرة كاملة»، بعد نجاح «برومو» خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تفاعل معاها العديد من رواد السوشيال ميديا وشاركوها، وتدور الأغنية في إطار درامي.

تفاصيل أغنية «دايرة»

أغنية «دايرة»، من كلمات الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، وتأتي هذة الاغنية ضمن سلسلة أغنيات طرحها عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا.

كلمات أغنية يا دايرة

وتضمنت كلمات أغنية يا دايرة:

يا دايرة كل يوم تصغر

يا دنيا قاسية بتغير

أنا اللي فهمت متأخر أنا غلطان

غريبة الدنيا وعجيبة

أنا بتجازى على الطيبة

كان خلاص بقيت عيبة تكون إنسان

يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي

ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي

وبسأل روحي إيه مكمل

وإيه باقي لي

وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني

خسرت الدنيا علشانهم وخسروني

وطرح عمرو مصطفى مؤخرا، أغنية «سيبوه» وحققت نجاح كبير، حيث حققت علي القناه الرسمية لعمرو مصطفي علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أكثر من 5 مليون مشاهدة.