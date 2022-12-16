عمرو مصطفى يطلق أولى أغاني مشروعه الجديد: يا دايرة كل يوم تصغر

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنية جديدة تحمل اسم يا دايرة، مساء اليوم، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيكو.

وتعد أغنية يا دايرة للفنان عمرو مصطفى، التي طرحها مساء اليوم، أولى أغاني مشروعه الفني الجديد الذي يحمل اسم message song.

كلمات أغنية يا دايرة

وتضمنت كلمات أغنية يا دايرة:

يا دايرة كل يوم تصغر

يا دنيا قاسية بتغير

أنا اللي فهمت متأخر أنا غلطان

غريبة الدنيا وعجيبة

أنا بتجازى على الطيبة

كان خلاص بقيت عيبة تكون إنسان

يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي

ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي

وبسأل روحي إيه مكمل

وإيه باقي لي

وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني

خسرت الدنيا علشانهم وخسروني

أغاني سنجل

وكان عمرو مصطفى، قد حقق خلال الفترة الماضية، نجاحًا كبيرًا بـ أغاني ألبومه الذي حمل اسم غيرك مين، وتصدر تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في جوجل.

وطرح من أغاني الألبوم حتى الآن، أغنية سيبوه والتي حققت ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة، أغنية رقصة، أغنية إلا أنا، أغنية مين هيجاريه، وتصدر بها التريند وتداولها رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع.