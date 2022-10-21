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نوال الزغبي: كنت هرفض «الناس العزاز» ولما سمعتها قلت «عمرو مصطفى مجرم»

كتب:

محمد عزالدين
11:14 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
نوال الزغبي

نوال الزغبي

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إنها كادت أن تعتذر عن تقديم أغنية «الناس العزاز» تتر مسلسل «لأعلى سعر»، بسبب تعاقدها على غناء تتر مسلسل لبناني في نفس التوقيت.

وكشفت خلال لقاء ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، عن سبب موافقتها بعد ذلك على تقديم تتر مسلسل «لأعلى سعر»: «مكنتش هغني الناس العزاز، لأني مضيت على تقديم تتر آخر في لبنان، ولما سمعت الأغنية وافقت على الفور، وقلت للملحن عمرو مصطفى، أنت مجرم، وبعد طرح المسلسل كلموني وقالوا لي الأغنية مكسرة الدنيا في مصر».

وعن كواليس أغنية «الليالي» للملحن محمد رحيم، قالت إنها كانت قد انتهت من الألبوم وتعاونت فيه مع النجم حميد الشاعري، متابعة: «حميد اتصل بي وقال لي هعرفك على ملحن جديد أول مرة يشتغل مع حد، قلت له أنا خلصت الألبوم خلاص، لكنه أصر إني أسمعه، وكان هو الملحن محمد رحيم، وأول ما سمعت الأغنية قررت ضمها للألبوم على طول».

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بقلم محمد عزالدين