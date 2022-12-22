«التعليم» تنظم احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مكافحة الفساد في كل مجالات العمل

أكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الاحتفال بمكافحة الفساد، في ظل توجهات القيادة السياسية لمكافحة الفساد في كل مجالات العمل في أجهزة الدولة، للعمل على بناء الإنسان القادر بسلوكياته الإيجابية إلى الإسهام بفاعلية في بناء مصر الجديدة.

وأوضحت «شاهين»، أن المجتمع القوي هو الذي يتصف بالنزاهة والأخلاق الحميدة، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضَمّنت القيم الإيجابية في مناهجها، من خلال سرد كتاب كامل لذلك، ومراعاة هذه الأهداف في المنظومة المطورة للمناهج الجديدة.

الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر، وانتشرت هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة، وهي ناتجة عن بعض التراكمات، مؤكدة أهمية نشر التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد وتنمية دورهم في مكافحتها والقضاء عليها.

وأشارت إلى أن المدرسة تعمل على تنشئة جيل يعي مفهوم الفساد، فالمدرسة موطن الطلاب الثاني بعد منازلهم، وهنا يأتي دور المعلمين في تدريس طلابهم مفهوم الفساد وأشكاله وتوضيح مخاطره، وتأثيره على المجتمع الذي ينتمون إليه.

وخلال الاحتفالية، تفقد الحضور معرضًا لطلاب مديرية القاهرة، يتضمن منتجات كل من تربية زراعية، ومكتبات، ومجال صناعي- اقتصاد منزلي، وتربية نفسية، وتربية فنية، ومشغولات يدوية، ورسوم تعبر عن مفهوم «لا للفساد» لدى الطلاب، وصناعات صديقة للبيئة مثل سيارة ذاتية الشحن، بجانب معرض للتربية النفسية، بالإضافة إلى تقديم طلاب مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية عدد من العروض الرياضية والفنية المختلفة.

حضر الاحتفالية، خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، وعماد الدين منصور رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.

كما حضر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والعامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، والعقيد عمر زغلول نائبًا عن هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم على الألفي نائبًا عن الأمن الوطني، والنائب حسام المندوه عضو مجلس الشعب، والدكتور أشرف الغندور مدير عام إدارة السيدة زينب، ومحمود حمزة المدير التنفيذي لمشروع التعليم أولًا، والفنان طارق الدسوقي، وسمية الألفي ممثلة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور عبد الوهاب يونس مؤسس المدارس الرسمية للغات، والأستاذ جمال طاهر موجه عام المسرح بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة.