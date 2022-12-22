«التعليم»: أسئلة امتحانات نصف العام لأولى وثانية ثانوي غير موحدة

أكد خالد عبد الحكم، رئيس إدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي غير موحدة، وتبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية يجرى تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

85% أسئلة اختيار من متعدد

وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، تحتوي على 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، موضحا أن أسئلة اختيار من متعدد يجرى حلها بنظام «التابلت» إلكترونيا، بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، علاوة على حل الأسئلة المقالية ورقيا، أما المدارس الغير متصلة بالإنترنت والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يقوموا بحل جميع أسئلة الامتحانات سواء الاختيار من متعدد أو المقالية ورقيا.

تسليم ورقة مفاهيم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضاف أنه يجرى توزيع ورقة مفاهيم على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال سير امتحانات نصف العام الدراسي، مؤكدا أنه لن ولم يسمح بدخول الكتاب المدرسي أو المذكرات الخارجية اللجان الامتحانية، منوها بأن جميع اللجان الامتحانية يجرى تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي الفيروسات مثل الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة الغش

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتشديد داخل اللجان، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي داخل اللجان الامتحانية أثناء سير امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا الامتحانات لن ولم تتأثر بالفيروس المخلوي التنفسي، بسبب قيام جميع الإدارات التعليمية بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشاره، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.