بدء صلاة تجنيز الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في دير الأنبا بضابا

بدأ، منذ قليل، قداس تجنيز الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، والذي يرأسه عدد من كهنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي.

وأعلنت إيبارشية نجع حمادي، أن قداس التجنيز سوف يتم بثه على القنوات الفضائية القبطية «مي سات» و«سى تي في».

ضوابط الجنازة

وأعلنت لجنة النظام الخاص بمراسم تجنيز الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من التعليمات؛ لتجنب الفوضة في دير الأنبا بضابا خلال صلوات التجنيز.

- نظرة الوداع للأنبا كيرلس في دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، من الساعة 8:30 صباح اليوم، سيتم فتح الدير للشعب الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس.

- لا توجد أماكن داخل فناء لدوخل السيارات أو الموتوسكلات.

- اتباع تعليمات لجنة النظام والكشافة في الدخول والخروج حسب المسارات المحددة لذلك.

استقبال العزاء من القيادات

وأعلنت لجنة النظام المسؤولة عن تنظيم الجنازة موعد استقبال العزاء، وجاء ذلك في بيان صادر عن الإيبارشية« بناءً على توجيهات اللجنة البابوية المشرفة على شؤون الإيبارشية تقرر أن يكون تقبل واجب العزاء في انتقال أبينا الأنبا کیرلس من السادة المسؤولين والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والإخوة المسلمين وجميع الشعب القبطي غدا الجمعة 23/12/2022 بدءا من الساعة التاسعة صباحا الأنبا بضابا بنجع حمادي بدیر، وليمنحنا الرب عزاء سماويا ويصبر قلوبنا جميعًا».