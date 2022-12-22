المطرانيات القبطية تعزي البابا في نياحة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

قدم عدد من الأساقفة والمطارنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التعزية للبابا تواضروس الثاني، والمجمع المقدس ومجمع كهنة وشعب إيبارشية نجع حمادي في نياحة «وفاة» الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية.

مطرانية نقادة وقوص

تقدم الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس، ومجمع الأباء الكهنة ومجمع الأباء الرهبان والشمامسة والخدام والخادمات وشعب الإيبارشية، بالعزاء لوفاة الأنبا كيرلس.

وقال البيان الصادر عن الإيبارشية: «تتقدم الإيبارشية إلى البابا تواضروس الثاني وللأحباء الأجلاء الآباء المطارنة والأساقفة، أعضاء المجمع المقدس في نياحة نفس ابينا البار مثلث الرحمات الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، نطلب من الرب له النياح والراحة في فردوس النعيم مع القديسين والأبرار ويعطي العزاء لمجمع ولمحبيه».

مطرانية البلينا

بينما تقدم الأنبا ويصا مطران البلينا، ومجمع الأباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والخدام والمركز الاعلامي الأرثوذكسي لإيبارشية البلينا، بالتعازي في نياحة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وجاء في البيان: «طالبين نياحًا لروحه الطاهرة في أحضان القديسين وعزاءا سماويا لقداسة البابا ولمجمع كهنة وشمامسة وشعب إيبارشية نجع حمادي.

إيبارشية بنها وقويسنا

ونعى الأنبا مكسيموس، ران بنها و قويسنا، ومجمع الأباء الكهنة والخدام وجميع شعب الإيبارشية، في نياحة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا.

وجاء البيان «خالص العزاء لقداسة البابا المُعظم الأنبا تواضروس الثاني، أدام الله أبوته لنا ، و لمجمع الآباء كهنة و شعب إيبارشية نجع حمادي و للأسرة المُباركة ولكل أبنائه وأحبائه في داخل مصر و خارجها ، طالبين لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة».

رئيس دير المحرق العامر وإيبارشية الدير

قدم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر وإيبارشية الدير ومجمع الآباء الرهبان والكهنة والشمامسة والخدام، وكل الشعب التعزية لبابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة وخدام وشعب إيبارشية نجع حمادي، طالبين من الله أن يعزي أرواحهم في الفقيد.

وقال البيان: «الرب ينيح نفسه في فردوس النعيم، ويعطي العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية ولكل محبيه بصلوات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني وصلواب الآباء الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس».

إيبارشية طموة وتوابعها

وعزى الأنبا صموئيل، أسقف ايبارشية طموة وتوابعها ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والخدام وكل الشعب، في نياحة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها.

وقال البيان: «الرب ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الايبارشية ولكل محبيه بصلوات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني وصلوات الآباء الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس