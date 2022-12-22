رحل عن عالمنا بعد 49 عاما «رهبنة».. من هو الأنبا كيرلس؟ «بروفايل»

رحل عن عالمنا اليوم الخميس 22 ديسمبر الموافق 13 كيهك 1739، الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد حياة رهبنة استمرت لأكثر من 49 عاما، قضى منها نحو 45 عاما في خدمة إيبارشية نجع حمادي.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير التالي، بروفايل يحوي معلومات عن الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي، وهي كالتالي:

الأنبا كيرلس في سطور

- ولد أسقف إيبارشية نجع حمادي بالاسم العلماني شكري رزق حنين، في مركز منفلوط في محافظة أسيوط، في 24 سبتمبر 1948م.

- حصل على بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط، وعمل كناظر لدير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر قبل الرهبنة.

- توجه «شكري»، إلى دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر طلبًا الرهبنة، ونجح في رسامته كراهب في 17 أكتوبر 1973 باسم الراهب أنطونيوس، ونال درجة القسيسية يوم 26 ديسمبر 1975.

- تم رسامته كأسقف لإيبارشية نجع حمادي وفرشوط وبهجورة وأبو تشت يوم 29 مايو 1977، وقضي نحو 45 عام في رعاية الإيبارشية.

- وخلال تلك الفترة تولى الأنبا كيرلس، العديد من الخدمات الرعوية.

- أصبح النائب البابوي لدير القديس الأنبا شنودة بسوهاج خلال بداية إعادة الحياة الرهبانية للدير.

- تم تعينه كنائب بابوي لإيبارشية منفلوط وأبنوب عقب وفاة أسقفها الأنبا لوكاس عام 1983.

البابا والمجمع المقدس ينعي الأنبا كيرلس

وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية صباح اليوم، يانا نعى فيه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وقال البيان: «إن الأسقف خدم أبنائه بروح الأبوة والمحبة وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته وتعامل معها بأمانه وحكمة، وتحمل الأنبا كيرلس أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان».