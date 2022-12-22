كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا كيرلس

قدم الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، التعازي إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة مثلث الرحمات الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، ورئيس دير الأنبا بضابا.

وقال الأب في رسالته «باسم صاحب النيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس، والنائب البطريركي لمصر، و مجلس الكنيسة وشعبها، بالأصالة عن نفسي، ننعي أسقفاً جليلاً خدم إيبارشية نجع حمادي لأكثر من 45 عاما، بعد أن قضى حياة رهبانية حافلة بالنسك والعبادة».