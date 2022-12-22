رئيس الأسقفية ناعيا الأنبا كيرلس: فقدنا خادما أمينا وأسقفا مخلصا

قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، في وفاة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادى وتوابعها.

خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا

قال رئيس الأساقفة: «باسمي واسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية، ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا، خدم إيبارشية نجع حمادى لمدة 20 عاما، بعد أن قضى فى حياة الرهبنة، ما يزيد عن 49 عاما».

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت صباح اليوم، نياحة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني الأب الأسقف خلال الفترة الأخيرة، من سوء الأوضاع الصحية، ونقل إلى العناية المركزة.

جنازة الأنبا كيرلس

أوضح القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن صلاة الجنازة على روح الأب المتنيح، سوف تقام الساعة الخامسة مساء اليوم، في دير الأنبا بضابا بنجع حمادي.