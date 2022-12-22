«لذاذة» لـ حكيم تتجاوز ربع مليون مشاهدة في ساعات (فيديو)

تجاوزت أغنية حكيم، أولى أعماله الغنائية للعام الجديد 2023، بأغنية لذاذة، حاجز ربع مليون مشاهدة، بعد عدة ساعات من إطلاقها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في أول عمل له بعد فترة غياب دامت عدة أشهر.

حكيم: لذاذة أغنية مبهجة وجميلة وتليق بالعام الجديد

أغنية لذاذة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، كان حكيم قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغنيته الجديدة مبهجة، وتليق بدخول العالم الجديد 2023، الذى يتمناه عاما سعيدا على المصريين.

ويعود حكيم للتعاون مع طارق مدكور من جديد بعد 20 عاما عن آخر تعاون بينهما.

حكيم يتعاون مع طارق مدكور بعد فترة غياب دامت 20 عاما

يذكر أن الفنان حكيم، كان نشر منشور عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يحتفل فيه بمرور 31 عاما، على إطلاق أولى ألبوماته الغنائية فى مسيرته الفنية، وهو ألبوم «نظرة»، الذي طرح في 17/12/1991 الموافق الثلاثاء الساعة الخامسة مساء.