حكيم يفتتح العام الجديد 2023 بـأغنية «لذاذة».. أول تعاون مع عزيز الشافعي

أطلق المطرب حكيم أولى أعماله الغنائية للعام الجديد 2023، بأغنية لذاذة، بعد فترة غياب دامت ما يقرب من عدة أشهر.

حكيم: لذاذة أغنية مبهجة وجميلة وتليق بالعام الجديد

وقال حكيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أغنيته الجديدة مبهجة وتليق بدخول العالم الجديد 2023، الذى يتمناه عاما سعيدا على المصريين.

وأغنية «لذاذة» كلمات وألحان عزيز الشافعي، الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولى، وتوزيع طارق مدكور، الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن آخر تعاون بينهما.

حكيم يتعاون مع طارق مدكور بعد فترة غياب دامت 20 عاما

حكيم كان احتفل مؤخرا بذكرى مرور 31 عاما على أول ألبوم غنائي طرحه في مسيرته الفنية الطويلة، الذي كان يحمل عنوان «من أول نظرة»، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة، على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وشارك الفنان حكيم جمهوره بصورة للبوستر الخاص بألبوم من أول نظرة، وعلق عليه، قائلا: «زي اليومين دول يوم 17/12/1991 الموافق الثلاثاء الساعة الخامسة مساء، كان أول ألبوم للفنان حكيم، وحقق وقتها أعلى نسبة مبيعات تخطت 12 مليون جنيه».