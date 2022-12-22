الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات: ارتدوا ملابس ثقيلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدًا في عدد من المحافظات التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وتكون الغيوم الجزئية، بعدما شهدت المناطق الساحلية في مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، أمطارا اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضح البيان تعرض محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، مدن القناة لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%.

وتشهد محافظات الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، سقوط أمطار غدا الجمعة تترواح نسبتها من 40 إلى 30 % على مدار اليوم.

بينما تشهد مطروح، الإسكندرية، البحيرة ، كفر الشيخ، دمياط، سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50% على فترات متفاوتة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتسقط أمطار تصل إلى نسبة 50% على محافظات «بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء»، بينما تشهد محافظات شمال الصعيد «المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج» سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر حيث تشهد هذه المحافظات نشاط لحركة الرياح وغيوم.

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الجمعة سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في الإسكندرية حيث بلغت 18 درجة فيما سجلت أقل درجة حرارة للصغري في كاترين حيث سجلت 4 درجات مئوية.

أما بالنسبة حالة البحر المتوسط تكون حركة الأمواج معتدلة تتراوح ما بين 2 إلي 1.5 متر ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر تكون مضطربة تترواح نسبتها من 2 إلي 2.5 متر وتكون شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.