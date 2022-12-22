أمطار متوسطة تضرب 5 محافظات والأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ

شهدت 5 محافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة مع برودة شديدة نتيجة انخفاض درجات الحرارة تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب كافة المدن المصرية، وتستمر حتى السبت المقبل.

البداية من الإسكندرية إذ سقطت أمطار على كافة الأنحاء مع تباين الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة، وذلك بدءاً من غرب المدينة عبر مناطق العامرية والدخيلة والكيلو 21 مرورا بمناطق وسط وصولاً إلى أحياء المنتزه شرق الإسكندرية، مع فترة الظهيرة، مع توقعات هيئة الارصاد الجوية باستمرار الأمطار متفاوتة الشدة علي مدار اليوم.

طوارئ في الإسكندرية

وبناء على ذلك كثفت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية من أعمالها بنشر السيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار، تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة.

أمطار مرسى مطروح اليوم

وتعرضت مدينة مرسى مطروح، إلى سقوط أمطار متوسطة على جميع الأحياء والمناطق السكنية، بينها كورنيش مرسى مطروح ومنطقه علم الروم والثواني ومنطقة العوام والعزبة الغربية والعزبة السنوسية وعزبة السلام وعزبة السيليكو وحي الشروق وحي الزهور، وامتدت الأمطار إلى الحمام ومدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة والنجيلة والمتاني وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية غربا.

أمطار البحيرة اليوم

وشهدت قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة اليوم، كما تشهد باقي مراكز المحافظة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح وسط توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات القادمة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها، وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.

أمطار الغربية اليوم

وتعرضت مدن ومراكز محافظة الغربية، لسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، علي بعض القري والمناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مع غياب لأشعة الشمس.

أمطار كفر الشيخ اليوم

فيما شهدت محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة علي السواحل الشمالية للمحافظة، وتأثر بسقوط الأمطار مدن وقرى بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس والحامول وسيدي سالم، وتم تكثيف حملات النظافة ورفع مياه الأمطار من المدن والقري.