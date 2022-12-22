طقس البحر الأحمر.. غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، تكاثف السحب والغيوم وانخفاض درجات الحرارة، وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر من سقوط أمطار اليوم وغدا على مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين جنوب المحافظة.

تحذيرات من سقوط أمطار

من جانبها حذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، في بيان، من سقوط أمطار اليوم وغدا على مدن الجنوب، وناشدت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية، والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة، وعدم استخدام الفرامل على الطرق المبللة في حالة سقوط أمطار.

ورغم تحذيرات غرفة عمليات البحر الأحمر بسقوط الأمطار على مدن الجنوب، استقبل الأهالي الخبر بسعادة غامرة وترقب وانتظار سقوط الأمطار، والتي يطلقون عليها أمطار الخير وينتظرونها في جميع مواسمها.

سقوط أمطار بالبحر الأحمر

وقال الحسن عثمان، من أهالي جنوب البحر الأحمر، لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن سبب فرحة سكان الجنوب بسقوط الأمطار أنها تروي الصحاري الشاسعة وتحولها إلى مراعٍ خضراء، وترعى عليها الأغنام وتسقي الإبل، ما يكون سببا في ازدهار الرعي والمراعي، وهي المهنة الأساسية لسكان قبائل جنوب البحر الأحمر.

فرحة بسقوط أمطار

فيما أوضح منصور سعيد من أهالي جنوب البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن مياه الأمطار يتم تخزينها لأيام قادمة، واستخدامها في ري الصحراء وشرب الإبل، لافتا أن من بين مظاهر الفرحة بسقوط أمطار دق الطبول والزغاريد وإقامة الأفراح وتبادل التهاني والتبريكات.