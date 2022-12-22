«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم.. أمطار خلال ساعات على هذه المحافظات

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، مع توقعات بسقوط أمطار خلال ساعات على المحافظات، وذلك وسط انخفاض في درجات الحرارة.

ويسود طقسا مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا، مع تكون الغيوم الجزئية، وتشير التوقعات إلى أن نسبة سقوط الأمطار تتراوح ما بين 40 و50%، وتزداد حدتها على السواحل الشمالية من البلاد.

حالة الطقس اليوم وسقوط أمطار خلال ساعات على المحافظات

وتشير التوقعات عن حالة الطقس اليوم، إلى وسقوط أمطار خلال ساعات على محافظات «القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية»، وذلك بنسبة 30%، مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، وأول الليل وآخره، مع تكون الغيوم الجزئية.

وتسقط أمطار أيضا في طقس اليوم الخميس على محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، وتصل نسبتها إلى 50%، وتشهد تلك المحافظات أيضا طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا وسط تكون الغيوم.

سقوط أمطار خلال ساعات على المحافظات

وتشهد محافظات «بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء»، طقسا باردا نهارا، مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره، وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%.

فيما تشهد محافظة البحر الأحمر سقوط الأمطار لاسيما على منطقتي حلايب وشلاتين، بنسبة 30%، مع طقس لطيف في الصباح دافئ نهارا لطيف ليلا.

فرص سقوط الأمطار اليوم الخميس

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الخميس، على محافظات جنوب الصعيد؛ إذ يسود طقسا مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا، وتكون الغيوم.

ويشهد شمال الصعيد «بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم»، سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 30%، مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا بارد ليلا.