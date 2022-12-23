كريم محمود عبدالعزيز يطرح الأغنية الدعائية لفيلم شلبي.. «ابن البطة السودة»

روّج الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمه الجديد «شلبي» بنشر الأغنية الدعائية للفيلم، وهي من غناء رامي جمال وأحمد سالم.

وعلق كريم محمود عبدالعزيز على الأغنية الدعائية للفيلم قائلاً: «ابن البطة السودة.. فيلم شلبي 4 يناير في كل السينمات».

«البطة السودة»، يتعاون فيها المطرب رامي جمال مع المطرب الشاب أحمد سالم، وتقول كلمات الأغنية: «آه لو ابن البطة السودة تضحكله الأيام.. ضربة حظ تكون مظبوطة بالدنيا يا سلام».

فيلم شلبي

فيلم «شلبي» من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا وهم: كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، وتجري تلك الأحداث خلال العديد من المواقف الكوميدية.