قناة الحياة تنشر فيديو لتطوير محطة معالجة صرف صحي بمركز إدفو في أسوان

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، على مساحة 9 أفدنة، يستمر العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي الكلح غرب ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو.

ويأتي هذا العمل، استمرارا لمشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي الكلح غرب، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو، منها محطة معالجة صرف صحي الكلح غرب، تقع على مساحة 9 أفدنة، بطاقة استيعابية 5 آلاف متر مكعب في اليوم حاليا، ومستقبلا 10 آلاف.