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قناة الحياة تنشر فيديو لتطوير محطة معالجة صرف صحي بمركز إدفو في أسوان

كتب:

أحمد شوقي
07:18 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، على مساحة 9 أفدنة، يستمر العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي الكلح غرب ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو.

ويأتي هذا العمل، استمرارا لمشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي الكلح غرب، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو، منها محطة معالجة صرف صحي الكلح غرب، تقع على مساحة 9 أفدنة، بطاقة استيعابية 5 آلاف متر مكعب في اليوم حاليا، ومستقبلا 10 آلاف.

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بقلم أحمد شوقي