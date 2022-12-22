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قناة الحياة تنشر فيديو لتطوير المفرخات السمكية بصحاري أسوان

كتب:

أحمد شوقي
06:08 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد، عن استمرار العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير المفرخات السمكية بصحاري أسوان.

ويستهدف المشروع القومي للاستزراع السمكي استمرار العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير المفرخات السمكية بمنطقة صحاري على ضفاف بحيرة ناصر ضمن المشروع القومي للاستزراع السمكي، حيث تتضمن أعمال تطوير المفرخات السمكية بصحاري أسوان إعادة تأهيل الأحواض وتدعيم الوحدات الميكانيكية ورفع كفاءة طلمبات السحب والطرد والمولدات.

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