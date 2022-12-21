محافظ الشرقية لـ قناة الحياة: أنشأنا منافذ عديدة لبيع السلع بأسعار مناسبة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة أنشأت العديد من المنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة، ووزارة الصحة تتابع جودة المنتجات المقدمة بها.

غراب: مفيش أي قلق من الكميات الموجودة

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه قام بزيارة ميدانية لمركز أبو حماد وتفقد بعض المنافذ والأسواق، وتأكد من أن جميع السلع موجودة وبكميات مناسبة: «مفيش أي قلق من الكميات الموجودة، والأسعار مناسبة».

غراب: لا يوجد عجز في أي سلعة

واستطرد: «كل السلع موجودة ومتوافرة ومعندناش عجز في أي سلعة من السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطنين».