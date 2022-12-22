متحدث «الإسكان» يكشف أبرز التحديات لإنشاء سد «جوليوس نيريري» التنزاني

قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك العديد من التحديات التي واجهت فريق العمل خلال بناء سد «جوليوس نيريري» التنزاني، منها جغرافية وإنشائية، وكل جرى التغلب عليها من قبل الجانب المصري مع التنزانيين.

ارتفاع السد 190 متر

وأضاف «خطاب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه من ضمن التحديات إنشاء جسم سد «جوليوس نيريري» نفسه، فارتفاع السد 190 متر فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها 20 ألف متر مربع، وتحطيم الصخور في المكان وتحويل مسار النهر في فترة الإنشاءات منذ 2018 حتى اليوم.

مجموعة من الأنفاق لتوصيل المياه

وأشار إلى أن طول السد بداية من القمة 1000 متر لجسم السد، ويحتوي على مجموعة من الأنفاق لتوصيل المياه، لافتا أن عمليات الإنشاءات كانت تتبعها عدة مشروعات مثل الكباري وأماكن لسكن العمالة التي تعمل على مدار الساعة، ومن بين التحديات التي واجهت عمليات إنشاء السد جائحة فيروس كورونا.

وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، في الاحتفالية التي نظمتها تنزانيا، بتشريف سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، على نهر روفيجي بتنزانيا، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، يضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ومسؤولي التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك المُنفذ للمشروع.