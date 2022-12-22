نيقولا معوض ينتظر إطلاق مسلسل الثمن

ينتظر الفنان نيقولا معوض، إطلاق أحدث مسلسلاته بعنوان «الثمن»، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، الذي انطلق لأول مرة عام 2006، حقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي.

الثمن يعتبر المسلسل هو النسخة العربية من مسلسل تركي

ويؤدي نيقولا معوض بشخصية كرم، ويُشاركه في بطولة المسلسل، النجوم باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.

كما من المقرر أن يُعرض فيلم His Only Son للفنان نيقولا معوض، في دور العرض الأمريكية، وذلك في الربع الأول من 2023.

نيقولا ينتظر عرض فيلم His Only Son

وكان نيقولا معوض حظى بموسم مميز خلال 2022، إذ شارك بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان، وشاركه في بطولة الفيلم النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم.