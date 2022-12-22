دعاء ليلة الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة.. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك

يبحث المسلمون عن دعاء ليلة الجمعة وأفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك حتى ينالوا من رحمة الله ومغفرته، لذلك يتصدر دعاء ليلة الجمعة محركات البحث.

دعاء ليلة الجمعة مستجاب لراحة البال

أفضل دعاء ليلة الجمعة الذي يريح النفس ويهدأ البال ويتقرب به المسلم من ربه، بحسب موسوعة الأدعية الشريفة الإسلامية: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني تعامل بقبي عملي، ولا وجهك عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

أفضل الأعمال المستحبة يوم الجمعة

الدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة، من أفضل الأعمال التي شاهدها المسلمون يوم الجمعة عن النبي، حيث توجد ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله في شيئًا إلا أعطاه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر».

واستكمالا للحديث عن أفضل الأعمال المستحبة يوم الجمعة، توجد بعض الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة ساعة الاستجابة وهي:

- «اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء ، ونزل الشّهداء ، ومرافقة الأنبياء ، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهربّ في العالمين، لا شريك له في أمره».