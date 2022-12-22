«مصر تستطيع» يعرض تقريرا عن مصري يعمل عميدا في الشرطة الهولندية

عرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، تقريرا من هولندا عن فريد مسعود، عميد في الشرطة الهولندية.

وقال التقرير: «الإرادة حلوة، وهي اللي بتحلي الصعب، وتخلي ليه طعم، بس مش كل الأحلام بتتحقق بالإرادة، فيه أحلام بيكون القدر كاتب تحقيقها، وفيه أحام النصيب وتوفيق ربنا جزء أصيل فيها، زي حلم فريد مسعود».

وأضاف: «ضابط شرطة وخريج تجارة، ودي مش نكتة، الحقيقة إنه درس التجارة في مصر، وتخصص ضابط شرطة في هولندا، وقضى دراسة متخصصة، أهلته أنه يكون عضو في واحدة من أقوى الأنظمة الأمنية في أوروبا كلها».

وتابع: «على قد ما فيلم همام في أمستردام بسطه، هو وكتير من المصريين اللي عايشين في هولندا، على قد ما سببله مواقف مزعجة بس دمها خفيف، دعوت أهل بلده في سوهاج يارب نشوفك مأمور هولندا».

واستطرد: «ضابط ممتاز برتبة عميد خبرة أكثر من 27 سنة في الشرطة الهولندية، وحصل على تكريمات كتير من الملك ووزير الخارجية خلال سنين عمله واستقراره في هولندا، واشتغل في كل قطاعات الشرطة الهولندية سواء النجدة والمباحث الجنائية والتهرب الضريبي والأموال العامة والأمن العام، ومكافحة شغب الملاعب».