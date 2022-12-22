«التعليم» تعلن إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام للمديريات التعليمية، بشأن إجراءات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، للطلاب المدمجين من ذوي الإعاقة البسيطة، مؤكدة عدم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوي «أول مرة»، إلا في الحالات الحرجة الشديدة جدا، بعد العرض على اللجان الطبية المتخصصة وإرفاق التاريخ المرضي للطالب المعروض حالته ويتم تحويل الطالب بخطاب رسمي من مديرية التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج

وحددت «التعليم»، الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج امتحانات الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:-

- بيان قيد للطالب معتمد عليه صورة الطالب موضح به التخصص خاصة لطلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته المختلفة.

- آخر قرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل منه بخاتم شعار الجمهورية.

- آخر مقياس ذكاء و تقرير طبي تم تقديمه للجنة فى المرحلة الثانوية أو صورة طبق الأصل منه بخاتم شعار الجمهورية دون العرض على اللجان الطبية مرة أخرى، حيث أن هؤلاء الطلاب في الأصل مدمجين في المراحل الدراسية السابقة.

إفادة معتمدة بموقف الطالب من دراسة اللغة الأجنبية الثانية

تقديم صورة بطاقة الطالب أو صورة شهادة الميلاد، وإفادة معتمدة تفيد أن الطالب معفي / غير معفي من دراسة اللغة الأجنبية الثانية، وضرورة التأكيد على أن يقوم (مسؤول الدمج، مسئول التربية الخاصة ) بالإدارة التعليمية باستلام الأوراق سالفة الذكر بنفسه من المدارس وتسليمها إلى إدارة التربية الخاصة بالمديرية لمراجعتها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية على أن يتم ذلك تحت إشراف ومسئولية مدير إدارة التربية الخاصة.