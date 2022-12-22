جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بمدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب ظروف كل إدارة، ولا تعقد امتحانات يوم الخميس 19 يناير.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في نشرتها للإدارات التعليمية، بعقد امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيا لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية وطلاب المدارس الذين لم يستلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في الجدول التالي:

- السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

- الإثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

- الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

- السبت 21 يناير 2023: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- الإثنين 23 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والأحياء.

وزير التعليم يحدد مواصفات امتحانات أولى وثانية ثانوي

وفي سياق متصل، حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول موضوع «الورقة البيضاء»، لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وقال إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون علي مستوى الإدارات، وسيتم عقد الامتحانات إلكترونيا بنسبة 85 % للاختيار من متعدد، والجزء المقالي بنسبة 15%؜ ورقيا بنظام البوكليت وتكون ورقة الإجابة هي نفس ورقة الأسئلة علي نفس نظام الثانوية العامة.

التنبيه على المديريات التعليمية بوضع مساحة للإجابة

وأشار وزير التعليم، أنه تم التنبيه على المديريات التعليمية بوضع مساحة للإجابة أسفل السؤال وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة ذاتها، على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب، مؤكداً أنه تم مخاطبة مستشاري المواد لإرسال تعليمات إلى موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل للمواد الدراسية على مستوى المديريات، بأن تكون أسئلة اختبار من متعدد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين.