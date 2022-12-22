ضابط مصري بالشرطة الهولندية لـ«مصر تستطيع»: القلم أكثر أداة نستخدمها في عملنا

قال العميد فريد مسعود، أحد أبناء سوهاج، ويعمل ضابطا بالشرطة الهولندية، إن صميم عمله في هولندا كأي شرطي في العالم، حفظ الأمن في أوقات راحة الناس، مشيرا إلى أن الزي الذي يرتديه والمتمثل في الملابس الشُرطية وواقي الرصاص، لا يمكنه خلعه طالما يؤدي خدمته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «أدواتي معروفة، يتم استخدام كل أداة منها وفقا للبلاغ وطبيعة المُبلغ عنه، نحن نتسلم عصا إلكترونية نضرب به عند الحاجة عدا الضرب على الرأس، كما أننا لدينا غاز الفلفل، وهو يمكن استخدامه مع شخص على مسافة بعيدة، من خلال الرش تجاه عينيه، وأقصى حد للرش مرتين فقط، وتسلمنا مؤخرا الصاعق، كزيادة في الأمان».

وتابع: «بعيدا عن كل الأدوات، أنا أحمل العديد من الأقلام معي، لأن أكثر الأدوات التي نستخدمها هنا في هولندا هي الأقلام، نكتب به البلاغات وأحيانا ننسى الأقلام، الأقلام وهاتف العمل أهم أداتين لابد أن يتم توافرهما».