وفاة والد جومانا مراد وتشييع جثمانه من مسجد الشرطة غدا

توفى مساء اليوم والد الفنانة جومانا مراد، ويجرى تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لدفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتستقبل الفنانة وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وانشغلت الفنانة خلال الفترة الماضية بتصوير مسلسل «عملة نادرة»، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل.

والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتعود للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها في السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو «مفترق طرق».