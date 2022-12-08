جومانا مراد تتعاقد مع جمال العدل على «عملة نادرة»

تعاقدت جومانا مراد، مع المنتج جمال العدل على بطولة مسلسل «عملة نادرة»، لـ نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل عملة نادرة، يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وجاء هذا التعاون بين جومانا مراد والمنتج جمال العدل، بعد النجاح الكبير الذى حققاه من خلال مسلسل «خيانة عهد»، للنجمة يسرا، الذي عرض فى موسم دراما رمضان 2020.

وكانت جومانا مراد، تعاقدت على بطولة مسلسل «بابا المجال»، أمام مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل بجانب مسلسل «عملة نادرة».

وتعود جومانا للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل، فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو «مفترق طرق».