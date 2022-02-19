جومانا مراد: الفن التشكيلي ليس جديدا بالنسبة لي

أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في معرضها المخصص للفن التشكيلي، الذي أقيم خلال الفترة الماضية في القاهرة، قائلة إن مشاركتها كفنانة تشكيلية ليس جديدا عليها، وإنها شاركت من قبل في معرض الفن التشكيلي في عام 2020، مشيرة إلى أن ردود الفعل التي جاءتها من الذين رأوا اللوحات كانت إيجابية للغاية.

جومانا مراد وتجربة الفن التشكيلي

قالت جومانا مراد في تصريحات لـ«الوطن»، إن المختلف في هذه المرة، أنها تشارك مع زوجها ربيع بسيسو في معرض الفن التشكيلي، وسط عدد كبير من الفنانين التشكيليين أكثر من المرة الماضية، التي شارك بها عدد محدود من الفنانين.

حقيقة بيع لوحات جومانا مراد

وقالت جومانا، إنها عرضت لوحاتها وعرضها وسط جمهورها فقط، كي يراها، وأنها ليست للبيع، بل للاقتناء فقط، مضيفة أنها إجتمعت مع زوجها في الكوليكشن الخاص بها هذه المرة، وأنهم يجتمعان للمرة الأولى من ناحية الذوق في اللوحات، لكنهم اجتمعوا سويا هذه المرة.

وتنتظر جومانا مراد في الوقت الحالي عرض فيلم «يوم 13» أول فيلم 3d في مصر، ومن المقرر أن تحدد قريبا جهة الإنتاج موعد عرضه، أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، محمود حافظ، فيدرا، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، نهى عابدين، نهال عنبر، أروى جودة، جيهان خليل، محمد الكيلاني، مجدي كامل ومن إنتاج وائل عبد الله ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب.

وكانت آخر أعمالها، حكاية من ضمن حكايات مسلسل «زى القمر»، الذي حقق نسبة نجاح عالية، وقت عرضه، والمسلسل كان من ضمن سلسلة حكايات عرضت مؤخرا.