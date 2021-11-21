جومانا مراد: وقوفي أمام سهير البابلي علمني التمثيل.. تتهنى في الجنة

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها تعزي العالم العربي في وفاة الفنانة سهير البابلي، مؤكدة أن أول أعمالها كانت معها وكانت بمثابة أمها وتساندها في العمل ومحبة للخير وكريمة.

جومانا مراد تدعو للراحلة سهير البابلي: تتهنى في الجنة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «تتهنى في الجنة ونعيمها بإذن الله.. آخر دور ليها كان معايا في مسلسل قلب حبيبة، وهي كانت حنينة جدا وعاوزانا كلنا نبقى مبسوطين وبتملى المكان اللي بهجة وحب واتعلمت منها لما وقفت قدامها عشان هي عملاقة وأستاذة قديرة».

وأوضحت الفنانة جومانة مراد، أنها كانت خائفة في أول مرة تقف فيها أمام الفنانة سهير البابلي خاصة أنها موهبة وأسطورة لا تتكرر، مشيرة إلى أنها محظوظة بالوقوف أمامها لأن هذا علمها التمثيل بشكل أفضل، لافتة إلى أنها كانت تفعل الخير كثيرا، وكانت تدعو أن تكون مفتاحا للخير وتحب الصلح بين الناس، مواصلة: «هي متغلاش على اللي خلقها وهي خسارة كبيرة للفن».

وفاة سهير البابلي

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة سهير البابلي، اليوم، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد تاريخ طويل من الفن والتمثيل في مختلف أنواع التمثيل في المسرح والأفلام والمسلسلات خاصة دورها الشهير في مسرحية «ريا وسكينة»، وكذلك دورها في مسلسل «بكيزة وزغلول» ودورها في مسرحية «مدرسة المشاغبين» مع الفنان يونس شلبي وأحمد زكي وعادل إمام وهادي الجيار.