ضابط مصري بالشرطة الهولندية يوضح لـ«مصر تستطيع» طريقة التعامل مع مخالفات القيادة

قال العميد فريد مسعود، أحد أبناء سوهاج، ويعمل ضابطا بالشرطة الهولندية، إن قيادة السيارة لها شروط فلابد أن تتوفر رخصة القيادة لدى السائق، وألا يكون في حالة سُكر، وإذا كان هناك شخص تم ضبطه يقود سيارته وقد تناول الكحل، وتم ضبطه في وقائع أخرى مشابهة في السابق، فيتم إيقافه وإجراء تحليل فوري له للتأكد ما إذا كان تناول الكحول أم لا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «لدينا الآن اختبار للمخدرات مثل اختبار الكحول، في حال شعرنا أن هذا الشخص قد يبدو عليه تناول المخدرات، وأنا عملت في كل المناطق في هولندا ولدي خبرات كبيرة يمكنني من خلالها معرفة ما إذا كان السائق أو الشخص في حالة سكر أو تناول المخدرات أم لا، وفي حالة شعرت بشك تجاه أحد الأشخاص، أقوم على الفور بإجراء التحليل له، ولا يوجد هنا واسطة أو محسوبية، أنا حصلت على التقدير الذي يتناسب مع قدراتي وعملي دون النظر لأي اعتبارات أخرى».

وعلق على ارتدائه رباط يد يحمل علم مصر، وقال: «مصر دائما في القلب مهما اغتربنا أو مكثنا في الخارج، وأتمنى أن يكون هناك تبادل خبرات بين هولندا ومصر، خاصة وأن مصر لديها لاجئين وتتعامل مع كل اللاجئين وكأنهم أهل بلد، يتم معاملتهم معاملة المواطن المصري».