لبنى عسل تشيد بـ«كابيتانو مصر» عبر قناة الحياة: مصر ولادة وكبيرة

نشر برنامج «الحياة اليوم»، فيديو جديدا حول انطلاق برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي سيعرض على قناة «ON E»، بعد قليل.

«كابيتانو مصر»

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة بكل أرجاء الجمهورية، وهو البرنامج الذي أطلق عليه اسم «كابيتانو مصر».

عسل: لازم نحط أيدينا على الطاقات والمواهب

قالت الإعلامية لبنى عسل، بعد قليل ستنطلق أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، لكرة القدم، وهو البرنامج الذي سيجري إذاعته على شاشة قناة «ON E»: «شيء جميل أننا نتكلم عن المواهب بالأطفال والشباب الصغير وأزاي نساعدهم، مصر ولادة وكبيرة وفيها طاقات ومواهب، لازم نحط أيدنا عليهم ونساعدهم ونهتم بيهم».