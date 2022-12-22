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انطلاق برنامج «كابيتانو مصر» على شاشة «ON» مساء اليوم

كتب:

محمد عزالدين
04:27 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

ينطلق برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي يعرض على قناة «ON»، اليوم في التاسعة مساء.

اكتشاف مواهب كرة القدم

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

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بقلم محمد عزالدين