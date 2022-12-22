جومانا مراد بعد وفاة والدها: موتك كسر قلبي وظهري

أصيبت جومانا مراد، بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدها قبل ساعات، حيث أعلنت أن الجنازة ستخرج من مسجد الشرطة بمدينة زايد، غدًا عقب صلاة الجمعة، بينما تستقبل العزاء يوم الأحد في قاعة «الرزاق» بنفس المسجد.

وفاة والد جومانا مراد

وكتبت جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا.. يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة إنك أنت اللي عايش وأنا اللي ميتة، أنت بدار الحق وإحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة وإحنا الكذبة.. أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك فراقك صعب كتيييييير، بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر».

وأضافت جومانا مراد: «إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال.. أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه».

جومانا مراد تُشارك بمسلسلين في موسم دراما رمضان

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلى«عملة نادرة»، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

ومسلسل «بابا المجال»، حيث تقدم النجمة جومانا مراد دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود النجمة جومانا مراد للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو «مفترق طرق».